Una bienvenida con una fuerte multa

ZACAPA. El equipo Súper Gallo fue multado tras disputarse la primera fecha.

Deportivo Zacapa volvió a la Liga Nacional para esta temporada, y en donde tuvo la oportunidad de obtener su primer triunfo frente a Mixco por 1-0. El anotador de este encuentro fue el costarricense Frank Zamora.

Sin embargo, no todo es felicidad en la directiva de los Súper Gallos, ya que fueron sancionados por el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional con una multa económica de Q30,000.00, además de perder el juego por 0-3 contra el cuadro Chicharronero.

El motivo por el que fue sancionado el equipo, se debió a que la Categoría Especial no se presentó a su partido el pasado fin de semana, lo cual fue reportado por el árbitro de ese juego Byron Mejía. Aunque no es una versión oficial del club, se ha conocido que la razón fue porque no contaban con los carnets.

En cuanto al equipo mayor de Zacapa, enfrentará a Deportivo Guastatoya el sábado a las 11:00 horas en el estadio David Cordón Hichos.