Rocca confía en hacer una buena final ante Mixco

GUATEMALA. Ramiro Rocca habló de cara a la Final de Ida ante Deportivo Mixco.

Ramiro Rocca ha sido un jugador importante para los Rojos en los últimos partidos, en el que ha colaborado en la llave ante los Deportivo Malacateco como contra Comunicaciones.

El delantero Escarlata habló sobre el rival en turno, el Deportivo Mixco, en el que dijo: «Será una final muy dura, el equipo de Mixco hizo las cosas bien pero esperamos hacer un buen partido de visitante y cerrarlo bien acá, pero el próximo fin de semana esperamos ir a hacer un buen partido allá a Mixco», señaló.

En cuanto a su aporte con el equipo Rojo, Rocca dijo: “Yo siempre que entro a la cancha trato de dejar todo, a veces las cosas salen, y a veces no. No estaba jugando mucho, no tenía ritmo, y eso lo veían pocos, pero siempre entro con todo”, finalizó.

Los Rojos visitarán a Deportivo Mixco el próximo sábado a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán, en el primer partido de la Final del Torneo Clausura 2024.