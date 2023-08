Gambeta Díaz quiere hacer historia con Zacapa

ZACAPA. El argentino ha iniciado otra aventura en el futbol guatemalteco.

Alejandro Díaz se estrenó con Deportivo Zacapa el pasado domingo, y participó en la victoria de 1-0 sobre el cuadro de Mixco.

El atacante argentino no pudo iniciar en el once titular, pero tuvo unos minutos los cuales fueron importantes para comenzar a retomar su nivel futbolístico. “Es importante iniciar ganando con el pie derecho, empezar ganando en casa. Creo que Zacapa será un rival duro en casa y los equipos tendrán que venir a esforzarse para llevarse un punto”, expresó.

Por otro lado, Alejandro Díaz comentó que todavía no ha recuperado su nivel, pero señala que con minutos de juego irá tomando su buen nivel futbolístico. “Estoy agradecido con la directiva y el técnico por la oportunidad, todavía no estoy con mi nivel, pero necesito minutos para ser lo que soy, ahora me queda hacerlo acá porque quiero hacer historia con Zacapa”, finalizó.

Los Gallos jugarán el domingo contra Guastatoya en el David Cordón Hichos, a partir de las 11:00 horas como parte de la Fecha 2 del Torneo Apertura 2023.