Eduardo Méndez destacó la contundencia de Cobán

ALTA VERAPAZ – El club cobanero logró debutar con triunfo a nivel internacional.

Cobán Imperial tuvo un buen inicio en la Copa Centroamericana 2023, luego de imponerse con un contundente 4-1 a Jocoro de El Salvador, resultado que según su técnico César Eduardo Méndez, se dio por la contundencia y el planteamiento que se hizo.

“Cobán Imperial hizo un partido seguro y correcto, empezamos un poquito desajustados. Superamos la ansiedad del primer juego y después empezamos a demostrar un poco de lo que tiene el equipo y lo que habíamos planteado con los jugadores para el rival que teníamos enfrente, sabiendo que Jocoro tiene jugadores rápidos y hábiles”, dijo Méndez.

Acerca de los factores que fueron determinantes para el resultado opinó: “Pesó la contundencia, los jugadores importantes que tenemos y en definitiva los goles que marcaron la diferencia del juego”.

“Planteamos los juegos y se dan de determinada manera, pero es lógico que uno no va a estar diciendo que vamos a meter cuatro o cinco goles. El partido se da y se desarrolla de una forma. Tanto Jocoro como nosotros veníamos sin competencia, no habíamos tenido competencia en el torneo de Guatemala y eso se resiente. La mayoría de los jugadores de nosotros no habían hecho 90 minutos y eso también pesó”, finalizó.

Los Príncipes Azules retornaron ayer a Guatemala, ahora se encuentran enfocados en el juego del sábado contra Malacateco por la segunda jornada del Torneo Clausura 2023.