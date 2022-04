Equipos clasificados y llaves confirmadas

GUATEMALA. Cuatro equipos lograron asegurar su boleto a los Cuartos de Final.

Este fin de semana se llevaron a cabo los partidos de Vuelta de Clasificación a los Cuartos De Final, en el que Comunicaciones B, Zacapa-Tellioz, Marquense y Sacachispas avanzaron a los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2022 en la Primera División.

Todas las llaves tuvieron vibrantes encuentros de Vuelta, en el que los Cremas B, los Gallos y los muteros lograron obtener su boleto hasta en la tanda de penales, mientras que los Leones no tuvieron que llegar a esa instancia pero sufrieron para avanzar a la siguiente ronda.

Resultados de los partidos de Vuelta de Clasificación a Cuartos De Final:

–Sacachispas 3-2 Quiché / Global 3-3/ Penales 4-2

-Coatepeque 2-2 Comunicaciones B/ Global 3-3 / Penales 4-5

–Zacapa-Tellioz 3-1 Plataneros/ Global 3-3/ Penales 3-2

–Marquense 4-2 Chimaltenango/ Global 6-3

Con esto los cuatro equipos se unirán a los ya clásificados Deportivo Mixco, Xinabajul, San Pedro y Atlético Mictlán en los Cuartos de Final, para disputar los boletos a las Semifinales del campeonato.

Así quedan las llaves de los Cuartos de Final:

-Comunicaciones B vs Deportivo Mixco

-Zacapa-Tellioz vs Xinabajul

-Sacachispas vs San Pedro

-Marquense vs Atlético Mictlán

En las próximas horas se realizará una mesa de trabajo de los clubes con el Comité Ejecutivo de la Primera División, en donde se definirá el día y la hora para los juegos de Ida como de Vuelta.