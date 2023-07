CRÓNICA | Con un equipo diezmado, Centrone le ganó la partida a Olivera

En la primera fecha del Apertura 2023 y con solo cuatro días para preparar el debut en la Copa Centroamericana, Comunicaciones lució muy mal contra el representativo huehueteco.

Debido a que Xinabajul no pudo completar el trámite de inscripción de varios de sus jugadores, solo pudo presentar a once elementos del primer equipo y tres juveniles, pero eso no fue obstáculo para que Pablo Centrone planteara un partido que complicara a un Comunicaciones que todo el mundo sabe que siempre juega a lo mismo.

Y es que, no obstante que aparecían algunos elementos nuevos en los albos, como Jorman Aguilar ó Jesús López, más el retorno de Anangonó, la idea, si es que se le puede llamar así, sigue siendo la misma, tratando de llevar el balón a tres cuartos de cancha y luego lanzarlo hacia el área para que los atacantes lo vayan a pelear.

De cualquier manera, por la mejor calidad individual de sus jugadores, el equipo capitalino era dominador del encuentro, pero en una jugada intrascendente Rafael Morales abrió los brazos en un balón aéreo que peleó Marvin Ceballos, sancionándose un penal convertido por Jonathan García, cuyo potente remate engañó a Fredy Pérez al 18.

Comunicaciones tuvo la fortuna de que pudo reaccionar pronto, porque un tiro libre de José Contreras lo rechazó de frente Manuel Sosa y Juan Luis Anangonó se lo devolvió de zurda para nivelar a los 21 minutos.

Entre tanto, el árbitro debutante Enrique De la Rosa se quitaba los nervios sacando tarjetas amarillas a diestra y siniestra, lo que también crispaba los nervios de los jugadores. En total hubo doce amarillas y una expulsión por doble amonestación.

En el cierre del primer tiempo los albos pusieron el pie en el acelerador y su mayor intensidad le acercó al gol de la ventaja, pero Manuel Sosa estuvo para evitarlo, especialmente al hacer una espectacular atajada en un gran remate de Stheven Robles, interviniendo también de buena manera en un potente disparo de Jorman Aguilar y rechazando los muchos centros que llovieron desde las bandas.

El segundo tiempo tuvo largos minutos intrascendentes, en donde Pablo Centrone le dio una cátedra a Willy Olivera, marcando en el centro del campo y manteniendo unido el bloque defensivo, obligándolo a jugar por dentro o resignarse a tirar centros a la olla en los que los atacantes locales casi nunca ganaron.

Para terminar de complicar las cosas, José Manuel Contreras se ganó la segunda amarilla por una barrida en medio campo y los Cremas se quedaron con diez desde el minuto 69.

Con un equipo que tiene un director de orquesta que no conoce ni una sola nota musical, lo que se vio en los últimos veinte minutos fue un ataque centralizado, a los empujones, sin ideas, sin variantes, y solo de vez en cuando hubo alguna inspiración individual para hacer algo diferente, pero siempre apareció la figura de Manuel Sosa para mantener el 1-1 y, con un plantel absolutamente diezmado, quitarle dos puntos a un equipo crema que en cuatro días tendrá que jugar a nivel internacional, y si repiten una actuación como la de hoy, podrían sufrir demasiado contra el Real España.

Vea todos los resultados y estadísticas de la Liga Guate Banrural haciendo click en los siguientes enlaces: