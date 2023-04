Centrone no quiso hablar del error arbitral en el juego ante Xelajú

HUEHUETENANGO – La X sumó de visita, pero por un error del colegiado pudo haber ganado.

Pablo Centrone se mostró satisfecho por el empate de Xinabajul en la cancha de Xelajú, debido al orden que se tuvo a pesar de que su equipo se quedó con 10 hombres, gracias a un error del árbitro Wildomar Ramírez, a pesar de eso el argentino no quiso hablar de dicha falla.

“Fuimos inteligentes en el planteamiento, los chicos lo interpretaron bien, en el primer tiempo tuvimos para hacer tres goles, nos quedamos con un jugador menos, seguimos intentando y casi lo logramos, pero en el segundo tiempo cambió todo, a pesar de eso Xela no pudo hacer mayor cosa”, dijo Centrone.

Demostramos que podemos restructurarnos con cualquier situación, con uno menos, la voluntad de los jugadores que se mostró, estamos tranquilos, porque seguimos corriendo con 10 hombres, hubo orden y organización, lo hemos hecho bien”, agregó.

Acerca de la falla del árbitro Ramírez comentó: “Una decisión arbitral nos afectó, pero no quiero juzgar al árbitro, no sé dónde estaban ellos, la línea y el central, todo se vio en televisión, pero no me gusta hablar de eso, ya pasó”.

Xinabajul sigue con su buen paso en el Clausura 2023, con la paridad del sábado llegó a 27 puntos y es cuarto de la tabla.