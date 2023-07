Villatoro espera que Xelajú comience bien el torneo

QUETZALTENANGO – El técnico habló sobre el primer partido que tendrá su equipo.

Amarini Villatoro ofreció este día una conferencia de prensa en el que se declaró listo para el inicio del Torneo Apertura 2023, en el que buscará que Xelajú MC tenga un buen arranque y este será cuando el viernes visite la cancha de Malacateco en el estadio Santa Lucía.

“Tenemos casi definido el once que jugará ante Malacateco, hay pocas dudas, tenemos mas o menos lo que pretendemos, hay poco conocimiento del cuerpo técnico de ellos, pero se está tratando de tener una idea de lo que han hecho, para así ir a plantear un buen juego, sumar desde la primera jornada y que nos sirva de preparación para el martes en la Copa Centroamericana”, dijo Villatoro.

“Será un partido más intenso, dinámico, es bueno para el espectador, puede ayudar a que sea un buen juego, Malacateco juega bien, se reforzó bien, será un equipo competitivo, que impone respeto y nosotros iremos a tratar de hacer lo de nosotros que es sumar”, agregó sobre el horario nocturno en el que se jugará.

Por último, también mencionó lo que le ha dicho al grupo tras salir campeón del Clausura 2023: “Hablamos de cositas que estamos a tiempo para cambiarlas, porque necesitamos empezar bien, que el grupo esté comprometido, soy de la idea de que no podemos vivir de recuerdos, porque se acomodan, entonces me gustaría que el otro año recordemos la séptima luna, no la sexta, lo que importa es el presente y ahora partimos de cero”.

“Sacamos lo positivo del primer y último juego de preparación, más los tres juegos que se tuvieron acá, en total fueron cinco, me hubiera gustado tener siete, pero no hubo tiempo, debutamos el viernes, hay que viajar y me interesa que el grupo llegue bien”, finalizó.