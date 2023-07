El PSG podría imponer fuerte sanción a Mbappé

FRANCIA – El club parisino tomará medidas en dado caso no pueda vender al delantero.

El París Saint Germain parece que no lo pensará dos vences en castigar a Kylian Mbappé, esto en caso no firme una nueva extensión de contrato y tampoco se pueda concretar una venta, por lo que se habla que no sería tomado en cuenta ni para la Ligue 1 y tampoco en la Champions League.

Medios galos han informado que el club ya piensa en vender al delantero, la cifra rondaría los 200 millones de euros, los cuales serían recibidos en este mercado de fichajes, porque de lo contrario se iría gratis y es algo que no se quiere.

Al PSG no le temblaría la mano en castigar severamente a su delantero estrella, porque en cierta parte rompió un principio acuerdo que tenían ambas partes, por lo que en los próximos días debe de definir su futuro, ya sea en el equipo o con otra camiseta.

La primera medida que tomó el club fue excluirlo de la gira por Japón, por lo que él se quedó en su país, mientras el resto de sus compañeros disputan partidos amistosos.