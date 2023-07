PREVIA | En busca del boleto a los cuartos de final

ESTADOS UNIDOS – El combinado chapín debe ganar para lograr su pase.

La Selección de Guatemala enfrentará hoy a las 16:30 horas a su similar de Guadalupe, en el cierre de la actividad del Grupo D de la Copa Oro 2023 y en el que busca el boleto a los cuartos de final.

La azul y blanco llega invicta en el campeonato, luego de vencer a Cuba y empatar versus Canadá, pero a pesar de eso, está obligada a triunfar esta tarde ante los caribeños para avanzar de ronda.

Los guatemaltecos son segundos de la tabla con cuatro puntos, los mismos que Guadalupe, pero estos tienen mejor diferencia de goles, mientras Canadá es tercer con dos unidades y hoy enfrentará al colero Cuba.

Guatemala tiene que ganar para avanzar, esto para no complicarse y no depender de que los canadienses no ganen ante los cubanos, algo que parece prácticamente imposible en el papel.

Los chapines llegan motivados por los resultados anteriores, así como el respaldo de la afición, además, existe la gran posibilidad de que regrese el delantero Rubio Méndez Rubín.