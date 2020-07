Nacionalizar a «El Gambetita» no es una solución, opinó Zamboni

El brasileño comentó que la prioridad es apostar por las fuerzas básicas en Guatemala.

Ante las intenciones de nacionalizar a Alejandro «El Gambetita» Díaz para que pueda ser opción de jugar en la Selección Nacional de Guatemala, el ex delantero brasileño, Sando Zamboni, dio su opinión al respecto y dijo. «Cuando tenía 32 años jugaba en Petapa y estaba en mi mejor momento entonces querían que yo me nacionalizara pero no hacepte pq creo que mi edad ya estaba pasada aparte creo que aqui hay talento. Lo que no hay es trabajo de base , entonces eso de nacionalizar a Gambetita esta fuera de la realidad de Guatemala, inviertan en las categorías inferiores si quieren llegar a un mundial».

Zamboni tuvo un gran paso en la Liga Nacional, en donde jugó para Marquense, Suchitepequez y Petapa. El artillero marcó 67 goles en 164 partidos.

