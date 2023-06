VIDEO | Amarini Villatoro espera mejorar lo hecho en la temporada anterior

QUETZALTENANGO – El técnico guatemalteco ahora afrontará el reto de la competición internacional.

Amarini Villatoro, técnico de Xelajú MC, habló en conferencia de prensa sobre la preparación de su equipo en la pretemporada, pero también sobre los retos que se le vienen, donde ahora debe defender el título en el Torneo Apertura 2023 y también dejar una buena imagen en la Copa Centroamericana.

“Queremos pelear nuevamente, tener un buen torneo, si se puede mejorar o igualar lo del torneo nacional sería lo ideal, pelaremos por eso, el equipo tiene la capacidad, es más maduro, se ha reforzado de buena manera y en lo internacional tenemos un grupo en el que esperaba se jugara de local, porque son los juegos claves y hay que tratar de sacar puntos de visita”, dijo Villatoro.

“Hay que ir paso a paso, prepararse de buena manera, adaptarse y las reglas están claras, sabemos que no jugaremos en casa, no es pretexto y hay que acoplarse. Me deja buena sensación que el torneo pasado jugamos buenos partidos de visita, no es excusa y se pueden hacer buenos partidos en un grupo complicado”, finalizó.

Los chivos serán uno de los representantes de Guatemala en el torneo internacional, debido a que su estadio no cumple con los requisitos de Concacaf, deberá trasladarse al Pensativo.