La llegada a Municipal fue un sueño cumplido

GUATEMALA.- El defensor Rony Barrera es uno de los refuerzos del equipo Rojo.

Municipal confirmó semanas atrás la llegada de Rony Barrera al conjunto Escarlata, y desde este lunes se presentó a los trabajos de pretemporada con el equipo Rojo.



“Gracias a Dios llegué por mi trabajo porque he venido de menos a más en el futbol nacional y eso ha valido la pena para estar en el club más grande”, comentó Barrera.

Sobre su vinculación en Municipal, el defensor dijo: “Para mi representa mucho porque es algo soñado porque desde niño venía a ver los partidos del equipo rojo y me traía a ver los partidos. Me fui formando la idea de poder vestir la camisola de Municipal y gracias a Dios lo he logrado”, comentó Barrera.

El jugador comentó que no llega con buen ritmo debido a las vacaciones, pero aseguró que con los trabajos físicos podrá recuperar su nivel y dar su mejor esfuerzo en la siguiente temporada con el equipo de Municipal.