El mensaje de Carlos Ruiz a Arquimides Ordóñez por rechazar a Guatemala

ESTADOS UNIDOS – El goleador histórico fue contundente al hablar del estadounidense.

Carlos Ruiz, máximo goleador en la historia de la Selección de Guatemala, utilizó su cuenta oficial de Twitter para enviarle un mensaje a Arquimides Ordóñez, luego que este no aceptara estar en la convocatoria de la azul y blanco para la Copa Oro 2023.

Ruiz usó su plataforma oficial para manifestarse, a pesar de todo, se mostró comprensivo y no culpó al delantero de su decisión, porque sabe que para un atleta lo más espectacular es representar a su país de nacimiento.

“@Quimi_Ordo lo más espectacular que le puede pasar a un atleta es representar a su país de nacimiento, no te conozco, pero me ilusione como muchos pensando que jugarían para nuestro país Guatemala, en la vida hay sueños que cumplir y el tuyo es representar a tu país, no te culpo”, redactó.

“Porque yo hubiera hecho exactamente lo mismo, no hay ni habrá algo que me hubiera hecho no querer representar a mi país de nacimiento, como Guatematecos nuestros sueños no son los mismos que los tuyos. Te deseo lo mejor y que tus metas y sueños se cumplan. Abrazo de gol”, finalizó.