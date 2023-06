Concacaf lanza la segunda interación de la campaña de antidiscriminación

ESTADOS UNIDOS – La Confederación reafirma su compromiso contra la discriminación con una campaña muy visible durante las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro.

Concacaf ha lanzado hoy la segunda interación de su impactante campaña de antidiscriminación “What’s Wrong is Wrong» (WWIW). Está iniciativa tiene como objetivo promover la igualdad, inclusión y respeto en el fútbol en toda la región, fomentando un ambiente seguro y acogedor para todas las personas involucradas en el juego.

Sobre la base del impacto positivo de la campaña inaugural, que se centró en gran parte en desalentar los cánticos despectivos en los estadios, ésta segunda versión de Concacaf de «Lo que está mal, está mal» busca combatir aún más cualquier forma de discriminación dentro del deporte rey. Con una serie de videos creativos lanzados por la Confederación este verano, el programa continuará desarrollando el tema de resaltarle a los fanáticos que, el lenguaje ofensivo que a veces se escucha en los estadios no es aceptable en ningún otro lugar de la sociedad, y por lo tanto no tiene cabida en el fútbol. En pocas palabras, si está mal en un evento deportivo juvenil, en casa o en otros entornos, también está mal en los estadios.

Con un verano lleno de fútbol de selecciones nacionales masculinas de Concacaf, incluidas las Finales de la Liga de Naciones Concacaf y la Copa Oro Concacaf 2023, la Confederación ha tomado una postura firme durante esta campaña. El presidente de Concacaf y Vicepresidente de FIFA, Víctor Montagliani, dijo: “El fútbol se trata de pasión y alegría y es un deporte que pertenece a todos. Esta campaña deja muy claro que la discriminación no tiene cabida en nuestro juego, y tiene un mensaje simple en el fondo: si no dirías o gritarías algo en casa, en un partido juvenil o en otros entornos, entonces no lo hagas en el estadio. Hay mucho espacio para ser apasionado, ruidoso y partidista, en todas las cosas que amamos y disfrutamos del mundo, sin cruzar la línea”.

Concacaf a través de la campaña «Lo que está mal, está mal», trabajará en estrecha colaboración con varias partes interesadas, incluidas las Asociaciones Miembro, clubes, jugadores, fanáticos y socios corporativos, para fomentar un frente unido contra la discriminación.

Concacaf utilizará su extensa red y plataformas digitales para crear conciencia sobre la importancia de la inclusión y la igualdad. A través de contenido atractivo, historias inspiradoras y mensajes poderosos, la campaña tiene como objetivo fomentar un compromiso colectivo para erradicar la discriminación de la comunidad del fútbol.



El Secretario General de Concacaf, Philippe Moggio, dijo: “Estaremos activando Lo que está mal, está mal en todas nuestras competencias de selecciones nacionales de verano. Habrá una variedad de contenido digital para involucrar a los fanáticos en toda la región, y habrá mensajes impactantes en pantallas gigantes y tableros LED dentro de los estadios que dejan absolutamente claro que la discriminación no tiene cabida en las competencias de Concacaf, ni en ningún otro lugar de nuestro deporte. También hemos trabajado arduamente para preparar a los equipos de nuestros estadios para que sigan el protocolo antidiscriminatorio de tres pasos y para aumentar las disposiciones de seguridad con miras a ser más proactivos en la expulsión de los fanáticos que se comportan de manera discriminatoria. Nuestro mensaje a los aficionados es claro: asiste a nuestras competiciones y apoya a tu equipo con pasión y alegría, pero eso nunca debe pasarse de la raya al lenguaje insultante o discriminatorio”.