Coatepeque anuncia sus primeras bajas

QUETZALTENANGO – Los suroccidentales iniciaron a hacer movimientos.

La Junta Directiva de Coatepeque no ha perdido el tiempo y ha comenzado a hacer movimientos en su plantel, en específico con las bajas al dar a conocer que tres jugadores no continuarán para el Torneo Apertura 2023 de la Liga Guate Banrural.

Los coatepecanos informaron que el portero Daniel Hilton, Diego Orozco y Alexander Morales no seguirán en el club.

Aunque no se dieron muchos detalles de sus bajas, los tres elementos no entraron en los planes para el siguiente torneo y por ende no firmaron su extensión de contrato.

Las serpientes iniciaron a armar su plantel en el que buscarán hombres de experiencia para su regreso a la máxima categoría.