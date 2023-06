Guardiola no esconde su obsesión por ganar la Champions League

TURQUÍA – El técnico español habló antes de la final ante el Inter de Milán.

Manchester City e Inter de Milán disputarán mañana a las 13:00 horas la gran final de la UEFA Champions League, que se disputará en Estambul, Turquía. Josep Guardiola, técnico de los ingleses no escondió su ilusión por estar en el juego, pero tampoco su sueño y obsesión por poder levantar el título continental.

“Es absolutamente un sueño. Para alcanzar las cosas hay que tener obsesión, deseo, ganas. Es un sueño, pero la obsesión también es positiva. Vamos a tratar de lograrlo. Es un partido especial, sólo hace falta ver cuánta gente hay en la sala. No puedo controlar el favoritismo, hay que centrarse en lo que tenemos que hacer. He visto todos los partidos del Inter cuanto he podido. Lo que pasó antes da igual. El Inter tiene más historia. No importa el favorito, lo que ocurre es lo que importa mañana”, dijo Guardiola en conferencia de prensa.

Sobre que le preocupa del rival comentó: «Muchísimas cosas. Es un equipo habituado no solo a defender. Con un 0-0 siente que está ganando. La forma en que combina Onana con Bastoni, Azerbi, Darmian. Es un equipo que sabe contactar muy bien con sus atacantes. Lautaro, Dzeko, Lukaku, Correa. Si les dejas jugar te hunden. Intentaremos defenderles lo mejor posible. Y ser nosotros con el balón».

“Claro que cambia de enfrentarse a 1 o 2 delanteros. Nuestra salida y las transiciones tienen que ser distintas. El juego de ataque, también. De Lautaro poco más tengo que decir. Es campeón del mundo, sostiene bien el balón, juega bien… Los dos estamos en la final de la Champions, algo hacemos bien”, agregó.

El City volverá a disputar una final luego de dos años, cuando en el 2021 cayó derrotado 1-0 ante el Chelsea.