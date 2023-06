Esto dijo Luis Fernando Tena del debut de Esteban García

GUATEMALA. El entrenador de la Azul y Blanco se quedó con una buena impresión del atacante del Deportivo Mixco.

Esteban García logró debutar con la Selección Nacional de Guatemala, y lo hizo contra la Selección de México el pasado miércoles en la derrota de la Azul y Blanco por 2-0.

El futbolista jugó como centro delantero, una posición a la que no está del todo acostumbrado. Sin embargo, el entrenador de Guatemala elogió el trabajo que hizo ante los Aztecas y dijo: «Cumplió muy bien a pesar de que no es su posición, sabemos que no juega ahí pero Rubio Rubín no ha llegado, Darwin Lom está lesionado como Dewinder Bradley, pero lo hizo muy bien con una buena condición física», comentó.

Guatemala viajó hoy cerca del mediodía hacia los Estados Unidos, para enfrentar el domingo a Trinidad & Tobago en el segundo encuentro amistoso de la Azul y Blanco, de cara a su participación de la Copa Oro.