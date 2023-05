Willy Olivera confía en la remontada

GUATEMALA. El entrenador de los Cremas asegura que saldrán a dar su mayor esfuerzo el domingo.



Comunicaciones cayó sorpresivamente ante Achuapa por la Ida de los Cuartos de Final, y lo hizo con un marcador de 2-0 que lo pone contra las cuerdas en la serie.



El entrenador de los Cremas, Willy Olivera, está consciente que el marcador los complica en la búsqueda de la clasificación, pero confía en que el domingo puedan revertir el marcador.



“Lamentablemente no se hizo un buen partido, pero vamos a salir el domingo a darle vuelta a la serie. Tuvimos para empatar y no las hicimos y ellos nos meten el segundo, contamos con varias llegadas pero no las pudimos concretar, pero ahora nos toca enfocarnos en el domingo y corregir errores.



El entrenador sabe que será fundamental el apoyo de los aficionados, por lo que anima a los seguidores Cremas a hacerse presente el domingo. “El apoyo de la afición va a ser importantísima, necesitamos de la ayuda de la gente para darle vuelta a este partido”.



El encuentro de Comunicaciones ante Achuapa será a las 18:00 horas, y Comunicaciones necesita ganar por tres goles de diferencia para avanzar, y dos goles de diferencia para enviarlo al alargue.