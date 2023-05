No se presentarán a jugar

La Junta Directiva de Pares, representante del equipo Unifut Juvenil de la Categoría de Ascenso, decidió que su equipo no se presente al partido de vuelta ante Juventud Copalera.

Esto se debe a que consideran que su equipo no tiene la capacidad para remontar un 0-5 en contra, el cual encajaron en el partido de ida de los Cuartos de Final, por lo que desestimaron realizar un viaje tan largo y desgastante.

La Liga Femenina ya fue notificada de la decisión de su equipo afiliado, por lo que el Órgano Disciplinario deberá resolver de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Competencia.

El partido lo ganará Juventud Copalera Femenino 3-0 y Unifut tendá una sanción económica por definir.

Clausura 2023 – Semifinales

Sábado 13 de mayo CD Heredia Vs. K´iche´FC Juventud Copalera Vs. Unifut Juvenil (desprogramado) Unifut Juvenil no se presentará