Ancelotti asegura que su puesto no depende de la Copa ni de la Champions

ESPAÑA – El italiano habló de la final de la Copa del Rey y de su continuidad.

Carlo Ancelotti compareció este viernes ante los medios de comunicación en el estadio de La Cartuja, donde hoy el Real Madrid disputará la final de la Copa del Rey ante el Osasuna, juego donde es favorito, aunque para el italiano no será fácil. Además, aseguró que no teme que su puesto dependa de este cruce y tampoco de las semifinales de la Champions League.

«Jugar una final siempre ilusiona muchísimo. Personalmente, siempre pienso que podría ser la última. Lo hice en 2003, no lo fue… y otra vez ahora. Toca disfrutar, porque nunca sabes cuál será la última. Es un partido especial, que vamos a jugar por méritos propios y vamos a por ella», dijo Ancelotti

Sobre que se juega en estos días el entrenador comentó: “Una final de Copa y una semifinal, nada más. No me juego mi vida, está bien. Primero, la final de la Copa, una competición que no parece importante al principio y después, lo es. Posteriormente, las semifinales, que sería mejor prepararla con un trofeo en las vitrinas. Sobre mi futuro, repito: contrato hasta junio de 2024, no mañana».

«No sé qué número de final es para mí. Hablar de mi futuro hoy no es correcto. Tengo una gran relación con el presidente y con José Ángel, para mí eso es suficiente. Me gustaría ganar los dos títulos», agregó.

Por último, Carletto confirmó que Luka Modric ha entrenado sin problemas, por lo que estará en observación y si se siente bien jugará, de lo contrario se le dará descanso para no arriesgarlo.