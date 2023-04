Willy Olivera: El equipo viene en ascenso, se está jugando bien

GUATEMALA. El entrenador de los Cremas logró salir con los tres puntos de la cancha de El Morón.

Comunicaciones no tuvo piedad del equipo de los Peces Vela, y lo goleó con un contundente 1-5 en el estadio El Morón este miércoles. “Sabíamos que para seguir dependiendo de nosotros teníamos que sumar de tres. Sabíamos del momento que está pasando el rival, que iba a salir con todo y que sería difícil”, expresó Willy Olivera tras finalizar el partido.

El entrenador fue sincero y reconoció que no esperaba un resultado tan abultado, y dijo: “No, la verdad no lo esperábamos. Nosotros veníamos por los tres puntos y sabíamos que no sería fácil. Estamos contentos porque el equipo se está reencontrando y siendo solido para lo que se viene”.

Por último, Wiilly Olivera hizo un balance de su equipo en el campeonato, en el que resaltó el buen juego que están demostrando. “El equipo viene en ascenso, el equipo viene jugando bien, a pesar de que algunos dicen que no, pero me parece que se está demostrando. No por algo estamos lideres en la acumulada y dependemos de nosotros porque tenemos un juego menos y tenemos un partido con Xela”, finalizó.

Los Cremas por ahora se preparan para recibir a Mixco el sábado a las 18:00 horas, en el inicio de la Fecha 20. El equipo está situado en la segunda posición con 35 puntos, y con un juego menos y con un partido directo con los altenses, Comunicaciones apunta a lograr el primer puesto.