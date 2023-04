OPINIÓN | Copa Oro

El viernes 14 de abril se realizó el sorteo de la Copa Oro 2023, en la que Guatemala enfrentará en la fase de grupos a Canadá, Cuba y otro caribeño.

Canadá es cabeza de grupo y no hay que olvidar que fue el mejor en la eliminatoria mundialista, aunque en Catar no le fue bien, pero actualmente tiene un gran nivel para nuestra área. El equipo azul y blanco participará en el torneo luego de ascender a la Liga A de la Liga de Naciones.

El tercero es Cuba, que también ascendió a la Liga A, y el cuarto saldrá de una ronda preliminar en la que Trinidad y Tobago enfrentará a Guadalupe y Guyana a Granada, con un choque final entre los dos ganadores. A priori podemos pensar que será Trinidad y Tobago el menos malo de los cuatro, a pesar de que los trinitenses no son ni la sombra de lo que fueron hace algunos años.

Esto deja a Guatemala con la obligación de avanzar a la etapa de Cuartos de Final atrás de Canadá y, como segundos de grupo, tendríamos como rival a Estados Unidos, por lo que no podemos exigir una victoria, pero no llegar a ese partido sería un absoluto fracaso, aunque los faferos de siempre ya están abriendo el paraguas diciendo que no es obligación superar la fase de grupos.

Este artículo también fue publicado en la Sección de Deportes de Nuestro Diario el miércoles 19 de abril.