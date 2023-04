El Barcelona falla y vuelve a dejar puntos

ESPAÑA. Los Culés no pudieron en su visita a Getafe.

El líder Barcelona empató 0-0 este día contra el Getafe (Décimoquinto lugar) en el estadio Alfonso Pérez, como parte de la Fecha 29 de la Liga de España.

El equipo de Xavi Hernández venía de un empate contra el Girona el pasado lunes, sin mencionar que una jornada atrás había caído por 0-4 contra el Real Madrid, por lo que hoy era importante volver a ganar.

Aunque el Barcelona lo intentó no logró tener claridad en el ataque, y las que tuvo Robert Lewandowski no las pudo finalizar en anotación. El juego no pasó del 0-0 y el Barcelona sumó su segundo empate consecutivo, y lleva tres juegos sin poder ganar.

Por ahora el cuadro Culé sigue en la primera posición con 73 puntos, mientras que el Real Madrid está segundo pero con 62 unidades. El siguiente rival de el Barcelona será contra el Atlético de Madrid el domingo 23 de abril.