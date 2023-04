Villatoro tiene como prioridad seguir entrenando a Xelajú

QUETZALTENANGO – El técnico guatemalteco comenzó a pensar en renovar contrato con los chivos.

Amarini Villatoro está teniendo un buen Torneo Clausura 2023 con Xelajú MC, aunque no ha cumplido su objetivo de ser campeón, todo parece que la Junta Directiva tiene como prioridad renovarlo y el técnico también espera seguir en la institución.

Los dirigentes quetzaltecos ya han entablado charlas con Villatoro para hablar de su futuro, porque su contrato termina a final de temporada y es por eso que se busca extender el vínculo lo más pronto posible.

“Solo falta la firma, ya tenemos un acuerdo. Se lo dije al presidente que nuestro objetivo es seguir acá durante el proceso que él pueda estar porque nos ha respaldado. Estamos contentos acá, queremos hacer los méritos para seguir y hoy la gente pide que renovemos”, dijo el técnico sobre su continuidad.

“Vamos a estar acá hasta cuándo nos quieran, tenemos la confianza de junta directiva y creo que en papel no está, pero tienen mi palabra. Si es en Guatemala, no me pienso mover de Xelajú MC, la prioridad es estar acá y creo que ya estamos para estar un año más con el equipo”, finalizó.

Los chivos son el segundo club que Villatoro dirige en la Liga Guate Banrural, previamente estuvo en Guastatoya con el que ganó dos títulos (Apertura y Clausura 2018).