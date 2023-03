Padre de Ansu Fati está molesto con el Barcelona

ESPAÑA. Ansu Fati juega poco y el padre expresa su molestia por el poco tiempo en el campo.

El jugador de Barcelona, Ansu Fati, es noticia en el futbol español y no precisamente por su desempeño en el campo de juego. Bori Fati, padre del futbolista, ha dado declaraciones a la Cadena Cope, en el que comentó que le recomendó a su hijo a que se marche del cuadro Blaugrana.

“Como padre estoy cabreado, cogió el 10 de Messi y no puede ser que solo juegue uno o dos minutos”, afirmó Bori Fati a dicha cadena especificamente, por el poco tiempo que tiene su hijo en los partidos con los Culés.

Eso sí, Bori Fati señaló que su hijo no está dispuesto a marcharse del club y que jamás iría al Real Madrid. “Es muy culé, se formó en La Masia. Ansu no aceptaría ir al Madrid, no lo puedo meter donde no quiere”. Además, también explicó: “merece jugar más minutos, no puede ser que juegue uno o dos por partido, como padre estoy cabreado. Hace un año tenía ofertas, pero él no las quiso escuchar”.

Ansu Fati fue considerado una promesa y el sucesor de Lionel Messi tiempo atrás. Lamentablemente para el jugador las lesiones han impedido que desempeñe su mejor futbol, y sobre todo que deslumbre a los aficionados con su talento dentro del césped.