Willy Olivera manifestó su preocupación en su regreso a Comunicaciones

GUATEMALA – El técnico de los albos sabe que hay muchos aspectos a mejorar.

Willy Olivera inició ayer una nueva etapa como entrenador de Comunicaciones, pero su regreso no fue el mejor al caer derrotado 1-3 contra Achuapa y esto lo dejó preocupado, más porque el miércoles recibirá a Cobán Imperial por la ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2024.

“Hay preocupación porque ayer se crearon oportunidades de gol, pero no anotamos, es una deuda que tenemos, también ser sólidos en la parte de atrás, porque cada vez que Achuapa nos atacaba no dábamos seguridad”, dijo.

“Hay pocos días para el partido del miércoles contra Cobán, pero es a lo que apuntamos, a mejorar para poder dar una buena versión en esta etapa final”, añadió.

Sobre volver al banquillo albo comentó: “Había tomado un descanso por unas cosas personales, donde el club me apoyó porque yo todavía tenía contrato y me dio el tiempo para solucionarlo, pero ahora en estos momentos me cayó como sorpresa, pero así como me apoyaron yo acepté volver”.

Los cremas ahora se preparan para recibir el miércoles a los príncipes azules, por la ida de los cuartos de final del campeonato.