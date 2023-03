Joan Laporta abre las puertas del Barcelona a Lionel Messi

ESPAÑA – El presidente de los culés guarda la esperanza de un regreso del argentino.

La situación que vive Lionel Messi en el Paris Saint Germain hace que su regreso al Barcelona tome fuerza, tomando en cuenta que finaliza su contrato con los franceses en junio, que no hay avances en negociaciones y a esto se le debe sumar su mala relación con un sector de los aficionados.

Joan Laporta rompió el silencio al canal de Youtube “The business and money behind sports”, en el que fue claro en decir que las puertas del club siempre están abiertas para Messi, pero que sabe que aún juega en el PSG y que debe de mejorar la relación entre ambos.

“Messi es el mejor jugador de la historia. Ha sido el jugador más importante de la historia del Barça. Debo tener mucho cuidado con lo que digo. Messi es jugador del PSG y debo tener respeto”, dijo Laporta.

“Leo sabe que lo tenemos en nuestro corazón. Es parte de nuestro escudo. Tengo que encontrar la manera de mejorar la relación actual de Messi con el Barça. Veremos, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas”, agregó.

Messi se fue hace dos temporadas de los culés tras no llegar a un acuerdo con su renovación, por lo que se fue al PSG donde a pesar de algunas buenas actuaciones, aún no convence con su rendimiento y en especial por no trascender en la Champions League.