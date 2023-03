Técnico de Belice promete que le dará pelea a Guatemala

BELICE – El estratega de los locales no le preocupa que el rival sea favorito.

David Pérez, técnico de Belice, compareció en conferencia de prensa previo al partido de hoy ante Guatemala, correspondiente al Grupo D de la Liga B de la Liga de Naciones y en el que aseguró que dará pelea en busca de tener un buen resultado.

“Podemos destacar a varios jugadores de Guatemala como Rubio Rubín o Oscar Santis, no nos podemos enfocar en solo un jugador, el fútbol es once contra once y debemos salir con todo. Estamos preparados para enfrentar a Guatemala, tenemos una buena mezcla de jugadores jóvenes y veteranos, creo que será un partido bonito”, dijo el estratega español.

Acerca de jugar de local comentó: “Siempre se tiene una pequeña ventaja, veo que vendrá mucha gente de Guatemala, pero al final estamos en nuestro campo, lo conocemos bastante bien con las dimensiones, es césped artificial y esa es la ventaja. Nos hemos reforzado con lo mejor que tenemos, una mezcla de jugadores veteranos y jóvenes, vamos a dar mucha guerra porque los jugadores jóvenes quieren mostrarse”.

“Guatemala tiene un gran entrenador como Luis Fernando Tena con mucha experiencia. Guatemala tiene una leve ventaja sobre nosotros al disputar varios partidos amistosos internacionales previos al partidos y eso no hemos tenido nosotros”, agregó.

“Para mí lo importante en el fútbol es el ambiente y que haya buen ambiente, que venga mucha gente. A mis jugadores eso no les tiene que afectar, están en su campo y hay que salir con todo, no hay que pensar en la afición. Belice saldrá a ganar, a llevarse los tres puntos”, finalizó sobre los aficionados que llegarán al estadio.

Belice recibirá hoy a las 20:00 horas a Guatemala, está obligado a sumar para continuar con sus aspiraciones de no descender a la Liga C.