Rumbo a Estados Unidos

GUATEMALA. Los Cremas viajaron esta mañana a tierras norteamericanas para disputar dos amistosos.

Comunicaciones no ha tenido actividad en las últimas jornadas del Torneo Clausura 2023, debido a las reprogramaciones que ha solicitado en la Liga por aportar jugadores a la Selección de Guatemala.

No obstante, el equipo sigue preparándose arduamente, y hoy el plantel de jugadores ha partido rumbo a los Estados Unidos para sostener dos partidos amistosos. Los Cremas enfrentarán el viernes a al Renegades FC en New York, y el domingo 26 de marzo en jugará contra el Águila de El Salvador en New Orleans.

Los Cremas viajaron sin los seleccionados Fredy Pérez, Nicolás Samayoa, Jorge Aparicio José Pinto y Rodrigo Saravia, como tampoco viajó el cubano Karel Espino quien está con su selección.