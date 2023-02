PREVIO | Solo tienen permitido ganar

ALTA VERAPAZ – Lucianos y cobaneros se enfrentan con la urgencia del triunfo.

Santa Lucía Cotzumalguapa recibirá la visita de Cobán Imperial hoy a las 11:00 horas, en el inicio de la quinta jornada del Torneo Clausura 2023 y en el que ambos tienen la necesidad de sumar los tres puntos.

Los lucianos están sentenciados al descenso y son últimos de la tabla acumulada, por lo que solo les sirve la victoria para reducir los 11 puntos de desventaja y así soñar en salir de la zona roja.

El campeón nacional no ha tenido un buen inicio de campeonato, por el momento no sabe que es ganar aún, por lo que le urge hacerlo para escalar puestos y no arriesgar la defensa de su título desde temprano.

ÚLTIMO PARTIDO

La última vez que ambos se enfrentaron fue el 27 de noviembre del 2022 por la actividad de la Jornada 22 del Clausura. En aquella ocasión los cobaneros ganaron 1-3 en condición de visitante con goles de Nicolás Martínez, Joaquín Flores y Donaldson Mendoza.