VIDEO| Marco Pappa anhela esa primera victoria con Achuapa

JUTIAPA. El volante guatemalteco promete esfuerzo para lograr ese primer triunfo del torneo.

Marco Pappa fue abordado por nuestro el corresponsal de Guatefutbol.com en Jutiapa, Carlos Humberto Chávez, para platicar sobre la situación del equipo cebollero.

El jugador reconoce que la situación de Achuapa es complicada, y tanto él como el grupo saben que no pueden seguir dejando puntos en el camino. “Hay que pensar en el presente, sabemos que no hemos podido sumar puntos. El torneo se está complicando para Achuapa y no podemos permitir que esto siga así. Vamos a seguir trabajando todos los días con la frente en alto para sumar puntos”

Pappa también envió un mensaje a la afición cebollera, en el que manifestó su compromiso por lograr esa primera victoria con el equipo en este Clausura 2023. “Queremos darle la primera victoria a la afición. Nosotros también la estamos anhelando así que vamos a trabajar fuerte para sacar esos tres puntos”, finalizó.