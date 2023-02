PSG confirma lesión de Messi

FRANCIA – Los parisinos suman más problemas en su plantel.

El Paris Saint Germain dio a conocer que el argentino Lionel Messi sufrió una lesión en los isquiotibiales, esta se dio en el último juego ante el Marsella por la Copa de Francia y con esto ahora es duda para el partido de la Champions League contra el Bayern Múnich.

Messi tiene el isquiotibial cargado pero no se llegó a romper, por lo que el PSG no lo ha querido arriesgar por lo que inmediatamente no ha entrenador y es baja para el juego del fin de semana versus Mónaco.

Además, también está en duda su participación para el encuentro ante el Bayern Múnich por la ida de los octavos de final de la Champions, aunque el técnico Chirtophe Galtier indicó que el 10 volverá a los entrenos el lunes para probar.

La posible baja de Lionel Messi se une a la de Kyliam Mbappé, que estará tres semanas fuera por un problema en el aductor y este prácticamente no estará ante los alemanes.