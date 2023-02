VIDEO | Centrone opina que Xinabajul pudo haber ganado por más goles

HUEHUETENANGO – El argentino está conforme con lo que ha mostrado su equipo.

Xinabajul – Huehue se mantiene en los primeros lugares de la tabla y de manera invicta en el Torneo Clausura 2023, luego de haber vencido el domingo 1-0 a Iztapa, aunque para el técnico Pablo Centrone el marcador pudo haber sido más abultado, según las palabras que le dio a Marvin Royán.

“Importante el triunfo, hubo buen desempeño de los jugadores, mucha dinámica e intensidad, creo que merecimos un gol más, hicimos un partido completo, hubiéramos podido tener un resultado mayor, pero los jugadores están cumpliendo, tenemos que mantenernos con la misma humildad y paso a paso”, dijo Centrone.

Además, también habló de la participación de uno de sus refuerzos: “Estamos trabajando, cuando no encuentra un equipo tiene que seguir respetando, José Carranza pudo haber jugado más minutos, pero a veces entrar sobre el final no es fácil, es complicado porque el juego es más ida y vuelta, tenía miedo que no se adaptara, pero lo hizo y estoy contento”.

La X volverá hoy a los entrenamientos para preparar la visita a Deportivo Mixco del próximo sábado.