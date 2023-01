VIDEO | Maradiaga salió molesto con la derrota de Achuapa

JUTIAPA – El hondureño lamentó que no se haya podido sumar en la visita a los chicharroneros.

Ramón Maradiaga no escondió su molestia luego que Achuapa cayera 3-0 en condición de visita ante Deportivo Mixco, porque no se hizo nada de lo que se tenía planificado, pero al mismo tiempo también mostró su confianza en que se podrá mejorar el rumbo y es por eso que el miércoles versus Antigua intentará reponerse.

“No hicimos nada de lo que habíamos trabajado, el equipo prácticamente no puso resistencia a lo que planteó Mixco y eso indudablemente le dio el premio del 3-0, en eso no puedo decir más, solo que no estuvimos en el partido”, dijo Maradiaga.

“Cada derrota es fuerte, pero hay capacidad para resurgir de las cenizas, ahora se viene un partido difícil contra Antigua, esas cosas son las que tenemos que saber valorar, el sábado regalamos un partido porque no pudimos poner resistencias”, agregó.

Además, habló sobre cómo se han adaptado sus refuerzos: “Para mí los jugadores ya deberían de estar acoplados a pesar de que algunos llegaron hace dos semanas, pero el futbol es universal, todos conocen formas y conceptos de juego, independientemente de los entrenadores que han tenido”.

Los cebolleros regresaron el sábado a Jutiapa para volver a los entrenamientos, para mañana tienen programado iniciar su trayecto rumbo a la ciudad colonial.