Iztapa encabeza la Liga Guate Banrural

La Liga Guate Banrural inauguró el Torneo Clausura 2023 con una jornada que produjo varias sorpresas.

El primer partido de la fecha lo ganó Santa Lucía Cotzumalguapa, en lo que fue un golpe sobre la mesa dado por los Jaguares, que avisan que en casa van a hacerse fuertes para tratar de conservar la categoría, mientras del otro lado fue un nuevo fracaso de Xelajú MC, siempre llamado a ser protagonista, pero que debutó con el pie izquierdo y desde el principio tendrá que nadar contra la corriente.

En la noche del sábado Malacateco dio el campanazo al vencer de visita al subcampeón nacional en el estadio Pensativo. Un solitario gol de Kevin Ramírez fue suficiente para que los fronterizos provocaran el resbalón de Antigua, que tiene un gran plantel, pero el piloto automático no siempre funciona, tal y como se vio en la cancha colonial.

El domingo no dejó de sorprender la victoria de Guastatoya sobre Municipal, dados los últimos resultados entre ambos, pero en la cancha el Pecho Amarillo no solo hizo dos tantos, sino que los palos le negaron otros dos, por lo que no quedó ninguna duda de que fue un justo ganador frente a un equipo rojo que sigue mostrando muchas falencias en defensa.

En el estadio El Morón Iztapa tuvo que venir de atrás para vencer a Mixco, pero a pesar del inesperado gol de Jonathan Pozuelos al minuto uno, el resultado era más que esperado por lo fuertes que son los Peces Vela en casa.

El esperado debut del Campeón Nacional se produjo en Jutiapa, en donde Achuapa le puso freno y no dejó pasar del empate sin goles a los Príncipes Azules. Debemos considerar el resultado como normal, aunque quizá se esperaba un poco más de parte de los monarcas.

La jornada terminó con una auténtica chamusca entre Comunicaciones y Xinabajul, con los albos mostrando que siguen teniendo solamente un alineador, por lo que juegue quien juegue seguirán jugando a nada (perdone usted la repetición de términos), mientras los huehuetecos se conformaron con mantener el orden, agruparse en campo propio, salir poco y llevarse un punto del nacional, sin contar con que el travesaño le negó la victoria al 84. No faltó el grito de «Fuera Willy«, pero esas voces no llegan hasta Miami…

Por diferencia de goles el primer líder es Iztapa y los nueve tantos fueron anotados por jugadores diferentes, por lo que Manfred Russell, que solo jugó 23 minutos con los Peces Vela, es el que encabeza la tabla de artilleros.

