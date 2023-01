Cristiano Ronaldo, feliz de reencontrarse con viejos amigos

ARABIA SAUDITA. Cristiano Ronaldo volvió a las canchas y brilló ante el PSG de Lionel Messi, luego de convertir un doblete (34′, 45+6).

Lamentablemente para el portugués, el Riyadh XI cayó 5-4 con los parisinos. Messi contribuyó con la primera anotación. CR7 y la Pulga se llevaron los reflectores, luego del que para muchos fue el ‘último baile’ de ambos.

Los astros inmortalizaron el momento con un abrazo en el centro del campo. El exfutbolista del Real Madrid también saludó de manera emotiva a Sergio Ramos, con quien marcó una era con el cuadro blanco y abrazó al francés Kylian Mbappé, que se sabe que creció admirando al delantero de 37 años.

«Feliz de reencontrarme con viejos amigos» Cristiano, que fue reemplazado en el minuto 61 del encuentro, publicó un mensaje en sus redes sociales en el cual, señaló que se encontraba feliz por regresar a las canchas, por convertir un doblete y por reencontrarse con viejos amigos.

«Muy feliz de estar de vuelta en las canchas y por anotar. Fue bueno ver a algunos viejos amigos», escribió CR7. El histórico delantero anotó primero de penal y después aprovechó un error de Sergio Ramos para convertir su doblete.

