Eliser Quiñones apunta al título con Achuapa

JUTIAPA. Eliser Quiñones deja atrás el paso por Comunicaciones y apunta en grande con Deportivo Achuapa.

A sus 36 años, Quiñones llega a los Cebolleros con la intención de reivindicarse, tras un paso para el olvido con los Cremas.

“Vamos a trabajar duro estos días para empezar el torneo con el pie derecho”, empezó diciendo el colombiano.

Para el sudamericano, la confianza del técnico Ramón Maradiaga será clave, por lo que refiere del contraste de su paso por Sololá y Comunicaciones.

“Los jugadores a raíz de que en los partidos le den la confianza del cuerpo técnico va subiendo su nivel; en Sololá se hizo las cosas bien, porque gracias a Dios desde que llegué el profesor confío en mí me dio la oportunidad y siempre estuve jugando; lastimosamente, en Comunicaciones no se me dieron las cosas”, explicó.

Quiñones aprovechó para enviarle un mensaje a la afición de los Cebolleros para el Torneo Clausura 2023.

“Para la afición del Deportivo, que esté tranquila, vengo a trabajar duro a hacer las cosas bien y la idea es luchar por el título, que es lo importante que toda la hinchada de todo club quiere”, dijo.

El pasado fin de semana, Eliser Quiñones marco dos goles ante el Platense (2-2), en El Salvador.