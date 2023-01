Comunicaciones, no tolerará más indisciplina en el equipo

GUATEMALA. El presidente de Comunicaciones, el Lic. Juan Leonel García, advirtió que no dejará pasar más actos de indisciplina, tras dar de baja al colombiano Duvier Riascos, quien apenas duró una semana en el equipo.

El dirigente de los Cremas optó por no dar detalles de los actos de indisciplina del sudamericano. Eso sí, tampoco desmiente sobre los rumores que señalan que Riascos se pasó de copas.

“Son cosas que pasan adentro de la casa, pero obviamente son temas disciplinarios, que realmente no se pueden dejar pasar”, afirma García.

“Lo dijimos desde el inicio del Torneo, aquí no se ven nombres, no se ven currículos, no se ve prestigio de cada persona, son situaciones que cuando se cometen actos de indisciplinas serios al reglamento hay que tomar decisiones y las decisiones se tomarán más allá de que puedan sacrificar la parte deportiva”, agrega.

“Lo más importante son los valores del club y el respeto a la institución”, reitera.

Al finalizar el campeonato pasado, García reveló que se hizo la autocrítica que debería ser más rígido en temas disciplinarios del equipo, sobre todo al considerar los antecedentes de varios futbolistas que integran el plantel.