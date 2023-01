Hechos de violencia postergan partido de la Liga MX

MÉXICO. Los planes de la Liga MX también se alteraron por los hechos violentos que se registraron este jueves 5 de enero en Culiacán, Sinaloa, y ante la cercanía de esta ciudad, el duelo entre el Mazatlán FC y León, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2023, fue pospuesto.

Esto lo confirmaron a mediotiempo fuentes sinaloenses y guanajuatenses, esto debido a que son menos de 200 kilómetros los que separa Culiacán de Mazatlán y ante la solicitud de León, la directiva de la Liga tomó la decisión que pronto será dada a conocer.

Reprograman el Dorados vs Correcaminos; León analiza no viajar a Mazatlán ¿Cuándo juega el León vs Mazatlán? A través de su cuenta de Twitter, la Liga MX confirmó que el duelo entre el conjunto sinaloense y La Fiera no se jugará este jueves y que próximamente dará a conocer la fecha y horario en la que se disputará el encuentro

«La Liga BBVA MX informa que el partido entre los Clubes Mazatlán FC y León, correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Clausura 2023, a realizarse originalmente el viernes 6 de enero, será reprogramado. La nueva fecha y horario serán anunciado con oportunidad«, se detalló.

Con información de Mediotiempo.