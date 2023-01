OPINIÓN | VAR Invisible

En la Temporada 23-24 la Liga Nacional contará con el VAR Lite, al que también se puede llamar Light, que significa liviano en comparación con lo sofisticado del sistema en el primer mundo futbolístico.

Tuve conocimiento que para la implementación de este recurso los operadores del VAR solicitarán a los canales que produzcan cada transmisión la señal de cuatro cámaras, las cuales se conectarán a una pantalla en la que los árbitros podrán ampliar la imagen a su discreción.

Yo imaginaba un mínimo de una cámara de línea de gol, dos tomas de ángulo distinto en cada área y al menos una para el fuera de juego, lo que significaba al menos ocho cámaras solo para el VAR, pero dadas las precarias condiciones en que algunos medios producen, esto no es posible.

Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue el comentario que me hicieron que las imágenes que revisen los árbitros no serán transmitidas, por lo que el público solo verá las repeticiones normales, pero no aquella toma específica que induzca a una decisión arbitral, lo que convertirá el sistema en un VAR Invisible.

Dudo mucho que esto funcione, pero ya está amarrado por cuatro años.

Termino por hoy deseándoles a todos un Feliz 2023.

Este artículo también fue publicado en la sección de Deportes de Nuestro Diario el jueves 29 de diciembre.