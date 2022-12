Xinabajul daría de baja a una de sus figuras

HUEHUETENANGO – Los huehuetecos harían más movimientos para el otro campeonato.

Xinabajul – Huehue inició su etapa de reacondicionamiento físico y lo ha hecho con algunos cambios en su plantilla, entre ellos la llegada de Pablo Centrone que ya comenzó sus trabajos y con esto también la reestructuración del plantel que ya tendría varias sorpresas.

Una de las más grandes es la posible salida del centrocampista uruguayo Paolo Dantaz, quien fue uno de los elementos vitales para lograr el ascenso a la Liga Nacional en la temporada pasada y en el Torneo Apertura 2022.

Aunque a pesar de eso, el charrúa fue notificado que no entra en los planes del cuerpo técnico, por lo que todo parece indicar que no seguirá en el club, incluso todavía no se ha presentado a los entrenamientos en el estadio Los Cuchumatanes.

Dantaz participó en 19 juegos del anterior campeonato con la X, sumó 1,652 minutos y fue su máximo goleador con siete tantos.