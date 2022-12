OFICIAL| Antigua presenta a Oscar Santis

SACATEPÉQUEZ. El guatemalteco es la principal contratación del subcampeón Antigua.

Pocos días después de haber disputado la Final del futbol guatemateco, Antigua anunció la llegada del futbolista Oscar Santis quien se convierte en la príncipal contratación para el Clausura 2023.

Guatefutbol.com lo anunció el pasado martes 13 de diciembre, y hoy en el estadio Pensativo el presidente del equipo, Martín Alejandro Machón, presentó al volante Oscar Santis para reforzar al conjunto aguacatero.

«Estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad que se me da. Vengo a una gran institución, vengo con una gran mentalidad porque lo que quiero es hacer bien las cosas. Quiero agradecerle a la Junta Directiva de Antigua porque me ha valorado como se merece. Me han presentado un proyecto muy bueno donde mi familia y mi persona estamos muy contentos», comentó Santis.

El jugador fue claro al mencionar del por qué llegó a la institución Colonial, ya que ahí podrá salir al extranjero sin ningún impedimento cuando la oportunidad se le presente nuevamente. «Lo que quiero es trascender. Salir al extranjero que es mi meta, es mi sueño y hoy vengo acá para poderlo cumplir».

Oscar Santis es la primera alta del subcampeón guatemalteco, y deja claro que para el Torneo Clausura 2023 buscará nuevamente el campeonato que lo pueda colocar en el plano internacional, y empatar a Xelajú como los máximos clubes ganadores departamentales (cinco títulos).