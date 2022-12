Van Gaal tiene ganas de revancha contra Argentina

CATAR – El estratega de los neerlandeses analizó el duelo ante los sudamericanos.

Países Bajos y Argentina disputarán uno de los juegos de los cuartos de final de la Copa del Mundo de Catar 2022, por lo que Louis Van Gaal realizó una conferencia de prensa en el que fue claro que desea quitarse ese sabor agridulce cuando en el 2014 la albiceleste lo eliminó en las semifinales.

«Tengo muchas ganas de quitarme este sabor agridulce desde 2014 en el partido de mañana No vamos a revelar nuestras cartas. No vamos a hablar de nuestra táctica, sería una estupidez hacerlo», dijo.

«Mis jugadores son lo suficientemente profesionales para lidiar con este torneo. Estamos hablando de 40 mil argentinos en las gradas contra mil de los nuestros. Creo que es un número mayor, y eso me alegra”, agregó.

Además, el seleccionador habló de su relación con Ángel Di María, quien hace unos meses indicó que fue el peor entrenador que ha tenido en su carrera, luego que ambos coincidieran en el Manchester United en el 2015.

«Di María es un muy buen jugador de fútbol. Jugaba para el Manchester y tenía problemas personales. Le entraron a robar (a su casa) y eso afectó su rendimiento. Que me haya tildado que soy el peor DT de su carrera solo puedo decir que es uno de los pocos que lo dicen. Es algo triste, no me gusta que lo haya declarado públicamente. El entrenador toma decisiones. Es posible que haya tenido una mala decisión», finalizó.