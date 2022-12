A Vinicius le ilusiona jugar ante Modric

CATAR – El brasileño habló en la previa del juego ante los croatas.

Vinicius JR fue el designado para hablar por la Selección de Brasil ante del juego ante Croacia, que se disputará mañana por los cuartos de final de la Copa del Mundo de Catar 2022 y en el que no escondió su ilusión por enfrentar a Luka Modric su compañero de equipo en el Real Madrid, pero fue claro en decir que le encargará a Casemiro que sea el encargado de frenarlo porque él lo conoce mejor.

¿Qué tipo de partido esperas contra Croacia?

Va a ser un partido muy duro. En el último Mundial quedaron segundos. Nos estamos preparando para hacer un partido excelente. Daremos lo mejor de nosotros mismos en el partido, como hicimos contra Corea, presionándoles e intentando marcar, que siempre es muy importante para nosotros.

Juegas con Modric en el Real Madrid. ¿Cómo harán para detenerlo?

Modric es un gran jugador. Me ha enseñado mucho, no sólo en el campo, sino también fuera de él. Estoy muy contento de conocerlo y de verlo todos los días. No sólo es un gran jugador, sino también una gran persona. Lo hace todo, no sólo por mí, sino también por Rodrygo y Militao. Siempre intenta apoyar a los jugadores jóvenes como nosotros. En cuanto a jugar contra él, siempre me gusta hacerlo contra los mejores. Jugar contra Modric va a ser muy especial. En cuanto a neutralizarlo, se lo dejaré a Casemiro, ¡porque puede hacerlo mejor que yo! Conoce muy bien a Modric, porque jugaron juntos mucho tiempo.

Tú, Raphinha, Neymar, Richarlison… El ataque de Brasil es realmente impresionante. ¿Qué se siente formar parte?

Estoy muy contento de estar entre los mejores y de jugar con los mejores. Todos nos llevamos muy bien. Creo que eso es fundamental para nosotros, confiar los unos en los otros y saber que si yo no puedo hacer algo, Neymar sí, y si Neymar no puede hacerlo, yo lo haré por él. Lo mismo digo de Raphinha y Richarlison y de todos los jugadores del banquillo. Cuando salgan, darán lo mejor de sí mismos para el equipo y para nosotros. Siempre es bueno jugar con ellos.

¿Nos puedes contar sobre tus bailes en las celebraciones?

Lo más importante del fútbol es marcar. Siempre intento mostrar mi felicidad en el campo a los espectadores. Me hace muy feliz que mi baile haga felices a los demás. Espero poder bailar siempre.