PREVIO| Portugal busca clasificar ante una difícil selección de Suiza

Te traemos todo lo que necesitas saber sobre el duelo que cerrará la ronda de octavos de final el próximo martes.

En una cita mundialista que será probablemente la última de Cristiano Ronaldo, Portugal busca un título que nunca ha conquistado

Suiza disputa los octavos de final por tercera edición consecutiva y tratará de meterse en cuartos por primera vez en 68 años

El ganador se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del duelo entre Marruecos y España

Una vez superada la fase de grupos, Portugal y Suiza vuelven a entrar en acción para disputar el partido que cerrará el martes la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. El duelo supondrá enfrentar la combinación de juventud y experiencia que propone el combinado portugués con la madurez de una gran generación de jugadores helvéticos.

La selección lusa, que se clasificó como campeona del Grupo H, busca el primer título mundialista de su historia y tiene en Cristiano Ronaldo a su principal figura. La receta portuguesa consiste en una mezcla de veteranos (como el propio Cristiano, de 37 años, y Pepe, de 39) y jóvenes talentos como António Silva (18), João Félix (23) y Rafael Leão (23).

En el bando suizo, la apuesta se basa en la generación encabezada por Sommer, Akanji, Rodríguez, Xhaka y Shaqiri, futbolistas con edades comprendidas entre los 27 y los 33 años que militan en diversos clubes de la élite del fútbol europeo. El combinado helvético busca dar un paso más en la aventura que inició en 2014, cuando volvió a meterse entre los 16 mejores de una cita mundialista después de una edición en la que había faltado a la cita con los octavos de final.

Fecha y hora

Martes, 6 de diciembre, 22:00 (hora de Doha)

Estadio

Estadio Lusail

Dónde seguirlo

Infórmese aquí sobre las emisiones por televisión en su zona geográfica y en streaming

Acceda a nuestro blog en directo

Noticias de las selecciones

Portugal comenzó su andadura en el desierto catarí con dudas en ataque, pero el rendimiento ofensivo de la escuadra ibérica ha ido mejorando con el paso de los partidos. Tanto João Félix como Rafael Leão marcaron goles y contribuyeron así a poner las cosas difíciles al seleccionador a la hora de decidir a quién alinear en el flanco izquierdo. Entretanto, en el lateral zurdo, Nuno Mendes es baja por lesión y no volverá a vestirse de corto en Catar 2022. Del lado suizo, nuevos nombres se han sumado a la pareja formada por Xhaka y Shaqiri a la hora de reclamar protagonismo, y de manera especial el ariete Breel Embolo. El seleccionador suizo todavía no sabe si podrá contar con el guardameta Sommer, que causó baja frente a Serbia como consecuencia de problemas físicos no especificados.

Posibles alineaciones

Portugal: Diogo Costa – João Cancelo, Rúben Dias, Pepe y Raphael Guerreiro – Rúben Neves, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes y João Félix – Cristiano Ronaldo

Suiza: Sommer – Widmer, Elvedi, Akanji y Rodríguez – Freuler, Xhaka, Sow, Vargas y Shaqiri – Embolo

Enfrentamientos previos

Portugal y Suiza no se habían enfrentado nunca antes en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. En 2008, los caminos de ambos equipos se cruzaron con ocasión de la Eurocopa de Austria y Suiza, en un duelo que se saldó con victoria para los helvéticos por 2-0. Más recientemente, portugueses y suizos se volvieron a ver las caras en la Liga de Naciones de la UEFA con un triunfo para cada bando como balance: 4-0 para Portugal y 1-0 para Suiza.

Datos clave

Portugal se proclamó campeón de grupo por tercera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. En las otras ediciones en que algo así ocurrió (1966 y 2006), la escuadra lusa alcanzó las semifinales.

Suiza, que ya se metió en octavos en las dos citas mundialistas anteriores, busca ahora llegar a cuartos de final por primera vez desde la edición de 1954, que se disputó en tierras helvéticas.

Con ocho goles en citas mundialistas, Cristiano Ronaldo está a un tanto de igualar a Eusébio como máximo goleador de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA.

En Catar 2022, Shaqiri se ha convertido en el primer jugador suizo que ve puerta en tres ediciones diferentes de la competición mundialista.

Las frases

“La derrota contra República de Corea es un toque de atención que nos recuerda que necesitamos nuestra mejor versión en todo momento. No podemos bajar la guardia, porque cualquier adversario es peligroso en este Mundial”.

Fernando Santos, seleccionador de Portugal

“La selección portuguesa parte como favorita, pero en una eliminatoria a un partido puede pasar de todo. Si empezamos bien el partido y nuestra táctica funciona, cualquier desenlace es posible”.

Murat Yakin, seleccionador de Suiza

Previo producido por FIFA