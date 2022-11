El Abuelo Morales se despide de Suchitepéquez

SUCHITEPÉQUEZ – El defensor confirmó su salida de la institución venada.

Erwin El Abuelo Morales oficializó que ya no seguirá siendo parte de Suchitepéquez, por lo que realizó una emotiva publicación para despedirse, en el que agradeció a los aficionados, cuerpo técnico y la Junta Directiva por ser parte de la institución.

“La afición hace grande a un club, luego todos los demás estamos de paso, aunque es muy importante dejar huella donde quiera que uno va y escribir una historia bonita para ese gran club, sin duda Suchi lo es, porque tiene una gran afición y jóvenes con mucho talento, siempre agradeceré su cariño y respeto, y mi forma de demostrarlo siempre fue dar lo mejor de mí en cada entrenamiento como en partidos y el apoyo incondicional a mis compañeros para lograr el objetivo primordial que esta vez era el ascenso”, dijo.

“Una vez logramos con un grupo de grandes personas y jugadores el tocar la gloria deportiva con este gran club y a lo mejor eso les duele o molesta a algunos que estuvieron y están, y no lograron nunca nada con este club, por no trabajar de la forma correcta! Gracias Suchi siempre tendré el respeto y cariño por su escudo y afición! también agradecimiento a la directiva y a la familia Castillo que hicieron que este paso por Mazate siempre me sintiera bien! Éxitos y un orgullo haber portado sus colores!”, finalizó.

Morales finalizó una etapa más con los venados, en el que será recordado por ser parte del plantel que se coronó campeón nacional en el Torneo Clausura 2016.