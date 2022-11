Villatoro: Si seguimos jugando así, no clasificaremos

QUETZALTENANGO – El técnico de los chivos no está conforme con su equipo.

Amarini Villatoro se mostró crítico luego del empate de Xelajú ante Achuapa, a pesar de que se logró clasificar a la fase final, pero fue claro en decir que si se mantiene el mismo rendimiento no se llegará lejos en el Torneo Apertura 2022.

“Tener el balón y no anotar no solo condiciona el resultado, también el funcionamiento, porque no ser certeros nos hace perder confianza, caemos en la desesperación por la falta de efectividad. Ayer nos encontramos con esa última jugada y afortunadamente marcamos, porque Achuapa dominó los últimos minutos por nuestras malas decisiones”, dijo Villatoro.

“El equipo no me convenció, si jugamos así la fase final no creo que nos alcance para pelear, ni avanzar, ni llegar lejos. Hay que mejorar mucho, la actitud y la forma de juego, hay mucha falta de experiencia en algunos jugadores y en este tipo de partidos donde hay presión puede pasar factura”, agregó.

Acerca de sus expectativas en la siguiente fase comentó: “Esperamos tener un cambio, como grupo estamos obligados a mejorar, tenemos que corresponder jugando bien porque esperan mucho de nosotros”.

Los chivos no perdieron el tiempo y hoy volvieron a los entrenamientos, de cara al juego del jueves contra Cobán Imperial.