Guillermo Ochoa confía en que México vencerá a Argentina

CATAR – El portero mexicano es claro en que desea vencer a Argentina.

La Selección de México ya comenzó a palpitar su duelo ante Argentina del próximo sábado, en el que ambos conjuntos se jugarán el pase a los octavos de final y Guillermo Ochoa ha sido el primero en dar su punto de vista del cruce.

Memo fue claro en decir que a él le motiva enfrentar a los mejores equipos del mundo, siendo este la albiceleste pero también porque tendrá como rival a Lionel Messi.

«A mí no me gusta el ‘oye, no quiero jugar contra tal porque es muy difícil’ o el ‘quiero evitar a esta Selección porque es muy complicada’. Yo creo que, al contrario, elijo jugar contra ellos en un Mundial. Quiero hacer un buen partido contra Argentina. Queremos ganarles», dijo Ochoa en conferencia de prensa.

Además, el guardameta dio su punto de vista de tener como rival a Messi: «Que va a ser muy complicado, pues sí, va a serlo, pero qué mejor escenario que un Mundial contra uno de los mejores futbolistas de la historia».

Los mexicanos arrancaron el Mundial con un empate a cero goles versus Polonia, resultado que los obliga a intentar vencer a los argentinos y llegar bien al cierre versus Arabia Saudita.