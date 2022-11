Villatoro asegura que Xelajú ganó en confianza

QUETZALTENANGO – Los chivos salieron de una racha negativa.

Amarini Villatoro se mostró tranquilo luego que Xelajú MC lograra ganar tras siete partidos de no hacerlo, por lo que ahora el entrenador asegura que su grupo tiene más confianza y está listo para afrontar las últimas jornadas de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2022.

“Estamos satisfechos con el último resultado, el mérito fue de los jugadores, debido a la aplicación que tuvieron y en creer en lo que se venía haciendo. A diferencia de los otros juegos fuimos contundentes y hubo más concentración en la defensiva, por lo que logramos un buen resultado”, dijo Villatoro.

Acerca de cómo está el grupo comentó: “El torneo sigue, cuando perdemos siempre tratamos de mentalizar al equipo a cambiar la página lo más rápido posible, ahora que ganamos también lo hicimos porque se viene una visita complicada a Santa Lucía Cotzumalguapa”.

“Era fundamental romper la racha, el equipo estaba pasando lo mismo del torneo pasado, como cuerpo técnico no queríamos que eso pasara, son cosas que no se deben repetir y ojalá se vengan buenas cosas, en Guastatoya me pasó algo similar y llegamos a semifinales, faltan cuatro jornadas, esto no es como empieza, sino como termina, el equipo ha ganado en confianza con la victoria”, finalizó.

Los chivos realizaron hoy su último entreno, para luego emprender su trayecto a la costa del país para enfrenar mañana a las 13:00 horas a los jaguares.